Migranti | ONG accusano l’Italia di ritardare la missione di soccorso

(Di lunedì 21 settembre 2020) Alla Sea-Watch 4 è stato vietato di lasciare in Sicilia, il porto di Palermo, dopo un'ispezione da parte delle autorità, considerando che la nave non aveva la capacità di imbarcare tantiquanti stava per accogliere. "Giustificazione debole" dicono le ONG. Ieri, domenica 20 settembre, le ONG hanno accusato le autorità italiane di aver bloccato, con un falso pretesto, una nave che si preparava ad andare a soccorrere inel Mediterraneo. Alla Sea-Watch 4 è stato vietato di lasciare il porto di Palermo a seguito di un'ispezione delle autorità, hanno annunciato le ONG, Sea-Watch, United 4 Rescue e Medici Senza Frontiere.

"Secondo gli accordi di Malta dello scorso anno sono ricollocabili solo coloro che arrivano con mezzi militari o delle Ong, dunque la questione relativa ai ricollocamenti risulterà essenziale". A dich ..."La Sea Watch 4 è bloccata. Per 11 ore, gli ispettori hanno cercato l'ago in un pagliaio, e ancora una volta hanno trovato ragioni assurde per trattenerci". "Non occorre attendere l'esito dell'ispezio ...Palermo, 21 set. (askanews) – E’ ripresa massiccia l’ondata di sbarchi di migranti a Lampedusa. In meno di 24 ore sono approdate sull’isola oltre 400 persone giunte sulla maggiore delle Pelagie a bord ...