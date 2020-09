Microsoft e l'acquisizione di Bethesda: ecco l'elenco degli studi e giochi sotto la società di Redmond (Di lunedì 21 settembre 2020) Da qualche ora è la notizia di punta: Microsoft ha acquisito Bethesda. L'accordo include enormi franchise come Elder Scrolls, Fallout e Doom, ma non è tutto. L'acquisizione include in realtà otto nuovi studi, che ora diventeranno tutti first-party per Microsoft. ecco di seguito l'elenco sia degli studi che dei giochi. Bethesda Softworks Bethesda Game studios Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Da qualche ora è la notizia di punta:ha acquisito. L'accordo include enormi franchise come Elder Scrolls, Fallout e Doom, ma non è tutto. L'include in realtà otto nuovi, che ora diventeranno tutti first-party perdi seguito l'siache deiSoftworksGameos Leggi altro...

Eurogamer_it : Ecco l'elenco degli studi e giochi acquisiti da #Microsoft con #Bethesda. - horse_head19 : @kiss3dbyfire_ Io sono sconvolto perché una acquisizione così non si era mai vista prima e non era all'orizzonte in… - hestialeirion : RT @yennefair: Già piena della console war in tl, l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è una notizia incredibile ma questo non… - comunica_rp : Microsoft, acquisizione da 7,5 miliardi di dollari su ZeniMax Media - ACKant : RT @RudyBandiera: #Microsoft ha annunciato l'acquisizione a sorpresa di ZeniMax Media, la società madre di Bethesda Softworks. L'accordo è… -