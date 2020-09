Meteo estremo sul Mediterraneo: ciclone tropicale, segnali per l’autunno (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è ormai quasi estinto il ciclone Mediterraneo Ianos, che nei giorni scorsi ha attraversato lo Ionio prima di raggiungere la Grecia assumendo le sembianze di un mini uragano. Ora il ciclone non c’è più, resta solo una debole perturbazione che è sprofondata sul Bassi Mediterraneo. I rimasugli del sistema ex tropicale si sono portati nel Mar Libico e lambiscono le coste mediterranee fra Libia ed Egitto, dove però causano ben pochi effetti, essendo venute meno quelle caratteristiche che davano forza al ciclone. La Grecia è quella che ha subito gli effetti peggiori legati al transito del sistema tropicale, quando possedeva ancora notevole forza. A risentire del peggio è stata la Grecia occidentale e le ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è ormai quasi estinto ilIanos, che nei giorni scorsi ha attraversato lo Ionio prima di raggiungere la Grecia assumendo le sembianze di un mini uragano. Ora ilnon c’è più, resta solo una debole perturbazione che è sprofondata sul Bassi. I rimasugli del sistema exsi sono portati nel Mar Libico e lambiscono le coste mediterranee fra Libia ed Egitto, dove però causano ben pochi effetti, essendo venute meno quelle caratteristiche che davano forza al. La Grecia è quella che ha subito gli effetti peggiori legati al transito del sistema, quando possedeva ancora notevole forza. A risentire del peggio è stata la Grecia occidentale e le ...

CorriereQ : Ciclone simil uragano nel Mediterraneo. Meteo estremo, periodo più propizio - damy85twit : RT @tempoitaliait: La Grecia ha avuto danni ingenti per la tempesta mediterranea che con intensità di uragano. In Europa è stato stimato un… - tempoitaliait : La Grecia ha avuto danni ingenti per la tempesta mediterranea che con intensità di uragano. In Europa è stato stima… - wisebenefit : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo per il fine settimana, tra caldo anomalo e un ciclone mediterraneo. I dettagli. - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo per il fine settimana, tra caldo anomalo e un ciclone mediterraneo. I dettagli. -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estremo Meteo estremo sul Mediterraneo: ciclone tropicale, segnali per l’autunno Meteo Giornale Meteo: CAMBIA TUTTO in settimana, IRROMPE L'AUTUNNO su buona parte dell'Italia. Ecco dove

SITUAZIONE. L'ultima decade di settembre sarà caratterizzata da una fase più autunnale per la Penisola, a causa del transito di alcuni fronti collegati ad una saccatura atlantica, forieri di piogge, r ...

Uragani e tempeste tropicali arrivano in Europa, stagione 2020 record

Continua a stupire la stagione dei cicloni tropicali atlantici. Per dare una denominazione alle nuove tempeste si è dovuti già ricorrere all’alfabeto greco. Così abbiamo Alpha, che ha colpito la Penis ...

LETTERA Immigrazione, isola di Lesbo, Grecia: l’Europa non ha (ancora) un piano

Il rogo del campo di Moria, nell'isola di Lesbo, è stato appiccato forse da chi voleva cancellare il problema con la cenere o dagli stessi migranti, per ricordare al mondo che tutti si sono dimenticat ...

SITUAZIONE. L'ultima decade di settembre sarà caratterizzata da una fase più autunnale per la Penisola, a causa del transito di alcuni fronti collegati ad una saccatura atlantica, forieri di piogge, r ...Continua a stupire la stagione dei cicloni tropicali atlantici. Per dare una denominazione alle nuove tempeste si è dovuti già ricorrere all’alfabeto greco. Così abbiamo Alpha, che ha colpito la Penis ...Il rogo del campo di Moria, nell'isola di Lesbo, è stato appiccato forse da chi voleva cancellare il problema con la cenere o dagli stessi migranti, per ricordare al mondo che tutti si sono dimenticat ...