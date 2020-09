(Di lunedì 21 settembre 2020) Arturoè pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Il cileno hato Barcellona ed è atterrato a Milano nella notte con tanto di primissime parole da "quasi" calciatore nerazzurro. Tanti i messaggi arrivati al centrocampista per auguragli una buona nuova avventura. Tra questi anche quello, molto importante anche in ottica mercato, di... Lionel: il saluto ache fadell'Intercaption id="attachment 1024645" align="alignnone" width="580"(Instagram)/caption"Ti conoscevo solo da avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più", inizia così ...

FcInterNewsit : Messi saluta Vidal: 'Ti auguro il meglio, sei un fenomeno: le nostre strade si incroceranno di nuovo' - Sport_Mediaset : #Inter, #Messi saluta #Vidal e promette: 'Sei un fenomeno, ci incontreremo di nuovo'. #SportMediaset - CorSport : #Inter, #Messi saluta #Vidal: 'Ci incontreremo di nuovo'. I tifosi sognano ?? ?? - pino_nostro : RT @marifcinter: Messi saluta Vidal: “Ti conoscevo solo da avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Da compagno mi hai sorpreso anc… - ItaSportPress : Messi saluta Vidal e fa sognare i tifosi dell'Inter: 'Sono sicuro ci incontreremo di nuovo...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi saluta

Il centrocampista cileno allunga la lista degli acquisti a parametro zero o quasi, inaugurata con Sanchez e proseguita con Kolarov (pagato 1 milione). Il cileno è sbarcato domenica sera a Milano chiud ...I tempi burocratici per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla data della scadenza del mercato e della lista per la Champions". Pronto ad approfittarne il Psg, che starebbe preparando u ...La nuova avventura di Arturo Vidal all'Inter comincia con la "benedizione" di Leo Messi, con cui il cileno ha condiviso due anni al Barcellona, compagni di squadra e anche grandi amici fuori dal campo ...