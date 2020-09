Mercedes-Benz EQV 300 - Al volante del van elettrico

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il secondogenito della famiglia di elettriche pure EQ fa parte anche della gammaVans. Per il suo modello a emissioni zero con maggiore capacità di passeggeri, il costruttore tedesco ha puntato sulla stessa piattaforma della Classe V. Una base già particolarmente flessibile, dato che permette la realizzazione di modelli per trasporto merci come il Vito, oppure di family o business van come il Vito Tourer, in tre lunghezze e con trazione anteriore, posteriore o integrale. Su misura. Nel nuovo EQV, proposto nelle taglie Long da 5,14 o Extralong da 5,37 metri, le ruote motrici sono quelle anteriori. Ricevono la coppia, fino a 362 Nm, da un motore con 70 kW-95 CV continui e 150 kW-204 CV di picco. La riserva di energia è assicurata da un pacco di batterie agli ioni di litio da 100 kWh, di cui 90 utilizzabili. Il tempo di ...