Melanoma | pembrolizumab riduce il rischio di metastasi o di morte

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’immuno-oncologia connel trattamento in fase precoce del, cioè dopo la chirurgia nei pazienti con questo tumore della pelle in stadio III,ildia distanza odel 40%. Lo dimostrano i nuovi risultati aggiornati dello studio di Fase 3 EORTC1325/KEYNOTE-054 per la valutazione di, terapia anti PD-1 di MSD, come trattamento adiuvante (cioè somministrato dopo la chirurgia) neldi stadio III resecato ad alto. Gli ultimi risultati dello studio hanno mostrato che, ad un follow-up di 3,5 anni,adiuvante ha raggiunto l’endpoint chiave secondario di sopravvivenza libera daa ...