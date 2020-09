Medicina estetica: i trattamenti di tendenza e le attenzioni dopo Covid-19 (Di lunedì 21 settembre 2020) Star e botox: confesse, pentite e convinte sfoglia la gallery Lo dimostrano le waiting list negli studi di Medicina estetica: nonostante il Covid-19, la richiesta del ritocchino è in crescita. E la Medicina estetica si adatta con nuovi trattamenti fatti di tecniche “minimamente” invasive, la cui domanda è in costante aumento, e con tempi di recupero brevi. «Vedersi meglio sta diventando sempre più una necessità, però non deve far dimenticare le precauzioni, come quella ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Star e botox: confesse, pentite e convinte sfoglia la gallery Lo dimostrano le waiting list negli studi di: nonostante il-19, la richiesta del ritocchino è in crescita. E lasi adatta con nuovifatti di tecniche “minimamente” invasive, la cui domanda è in costante aumento, e con tempi di recupero brevi. «Vedersi meglio sta diventando sempre più una necessità, però non deve far dimenticare le precauzioni, come quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Medicina estetica Medicina estetica, arriva la combo per il viso Proiezioni di Borsa Dieta chetogenica: NUTRIVIDA il metodo della dott.ssa Enza Perdicaro

L’idea alla base è semplice: ricevendo una quantità esigua di carboidrati, il corpo può ricavare dal glucosio una quantità di energia minima che non è sufficiente al suo sostentamento. Come fonte alte ...

Morto nella clinica di chirurgia estetica, spunta una seconda inchiesta

La Procura sta indagando per lesioni colpose in relazione ad un intervento di mastoplastica finito con il coma della paziente SPRESIANO. Non è la prima volta che il centro estetico di Spresiano, dove ...

Surgen-“New Golden Lift” l alternativa indolore al filler

Il dispositivo combina la rivoluzionaria tecnologia Hybrid Energy e l'avanzato sistema TriFractional progettate da Pollogen . ITP Srl, importatore esclusivo per l'Italia di dispositivi medico-estetici ...

