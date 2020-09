Mauro Mancini racconta una scena di Non odiare (Di lunedì 21 settembre 2020) “In questa scena ho voluto forzare il dilemma etico del medico, mettendolo alle strette in una condizione di scelta di vita o di morte”, spiega il regista. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) “In questaho voluto forzare il dilemma etico del medico, mettendolo alle strette in una condizione di scelta di vita o di morte”, spiega il regista. Leggi

NON ODIARE (2020) - directed by Mauro Mancini

“Questa scena prende spunto da un fatto accaduto davvero in Germania, quando un medico di origine ebraica si rifiutò di operare un paziente che aveva un tatuaggio nazista”, dice nel video Mauro ...

Incassi, Tenet sempre in vetta ma incassi giù del -34%

Tenet, il film di fantascienza che sfida le leggi della fisica di Christopher Nolan, con John David Washington e Robert Pattinson, rallenta la sua corsa ma rimane in vetta alla classifica dei film più ...

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 21 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina - NON ODIARE – ore 20.45 – di Mauro Mancini - con Alessandro Gassmann, Sara ...

