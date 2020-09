Mattarella nel "bunkerino" di Falcone e Borsellino e ricorda Rosario Livatino (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il "bunkerino" che all'interno del palazzo di Giustizia di Palermo ospita, negli uffici che furono di Falcone e Borsellino, l'omonimo museo intestato ai due magistrati e allestito e curato anche grazie ad uno dei collaboratori piu' preziosi dei due magistrati, Giovanni Paparcuri. Accolto al palazzo di giustizia di Palermo dal presidente della Corte d'appello, Matteo Frasca, dal procuratore generale, Roberto Scarpinato e dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, Mattarella ha presenziato al seminario dal titolo "Deontologia e professionalita' del Magistrato: un binomio indissolubile", organizzato nel trentesimo anniversario dell'omicidio di Rosario Livatino, dall'Anm. "ricordare la vile uccisione di Rosario Livatino - ha detto - richiama la ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il "" che all'interno del palazzo di Giustizia di Palermo ospita, negli uffici che furono di, l'omonimo museo intestato ai due magistrati e allestito e curato anche grazie ad uno dei collaboratori piu' preziosi dei due magistrati, Giovanni Paparcuri. Accolto al palazzo di giustizia di Palermo dal presidente della Corte d'appello, Matteo Frasca, dal procuratore generale, Roberto Scarpinato e dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, Mattarella ha presenziato al seminario dal titolo "Deontologia e professionalita' del Magistrato: un binomio indissolubile", organizzato nel trentesimo anniversario dell'omicidio di Rosario Livatino, dall'Anm. "re la vile uccisione di Rosario Livatino - ha detto - richiama la ...

