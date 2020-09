Master Chief aiuta il CEO di Microsoft Satya Nadella nello spot della squadra di baseball Seattle Mariners

(Di lunedì 21 settembre 2020) Negli Stati Uniti sono iniziate le partite di: a causa delle restrizioni date dall'emergenza Coronavirus, gli organizzatori hanno deciso di apportare alcune modifiche una delle quali è il nuovo tiro cerimoniale in maniera virtuale, un segmento filmato in cui un ospite o una celebrità fa il tradizionale primo tiro senza assistere effettivamente alla partita. A tal proposito ihanno convinto, CEO di, a fare il primo lancio che però ha visto la presenza di altri particolari ospiti.Nel video pubblicato su Twitter,assieme aed una nutrita schiera di Spartan, ha dato il via al primo tiro cerimoniale. ...

