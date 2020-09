MarcoBovicelli : Massimo #Ferrero a @SkySport: “Considero #Keita Balde un giocatore della #Sampdoria, nei prossimi giorni farà le vi… - FcInterNewsit : Massimo Ferrero è a Milano: obiettivo, chiudere la trattativa con l'Inter per portare Candreva alla Sampdoria - sportface2016 : Massimo #Ferrero: '#Keita è già della #Sampdoria, su #Candreva stiamo lavorando' - InfernoMilan : RT @MarcoBovicelli: Massimo #Ferrero a @SkySport: “Considero #Keita Balde un giocatore della #Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite… - IlCuoredellaSud : RT @MarcoBovicelli: Massimo #Ferrero a @SkySport: “Considero #Keita Balde un giocatore della #Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Missione del presidente Massimo Ferrero a Milano per chiudere la trattativa per Antonio Candreva. La Sampdoria avrebbe trovato l'intesa per il cartellino dell'esterno nerazzu ...Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è a Milano per chiudere le trattative Keita Balde e Antonio Candreva. Il patron blucerchiato ha parlato dei due affari ai microfoni di Sky. «Considero ..."Candreva ci piace moltissimo, ma non piace soltanto a noi. Se l'Inter lo lascerà partire, sarà lui a scegliere la destinazione. Rimaniamo in attesa, ma saremmo felici di abbracciarlo a Genova", quest ...