Mass Effect Trilogy Remastered per PS4, Xbox One e Switch compare sulle pagine di un rivenditore ceco (Di lunedì 21 settembre 2020) Da un po' di tempo si vocifera di una trilogia rimasterizzata di Mass Effect, con la collection che è apparsa la scorsa settimana sul sito web di un rivenditore portoghese prima di sparire dalla rete. Tuttavia, da allora il gioco è apparso su un altro sito di rivenditori.Notato da Jawmuncher e Twitchytango, Mass Effect Trilogy sembra essere, come suggerivano le voci precedenti, diretto in edizione fisica su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Questo è secondo herni-svet.cz. Inoltre, la grafica della copertina appare diversa rispetto all'elenco dei rivenditori portoghesi, ha un aspetto meno blando e mostra Shepard. Sembra un po' più completa e ricorda la box art per PC.La descrizione del gioco recita: "la trilogia di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Da un po' di tempo si vocifera di una trilogia rimasterizzata di, con la collection che è apparsa la scorsa settimana sul sito web di unportoghese prima di sparire dalla rete. Tuttavia, da allora il gioco è apparso su un altro sito di rivenditori.Notato da Jawmuncher e Twitchytango,sembra essere, come suggerivano le voci precedenti, diretto in edizione fisica su PS4,One e Nintendo. Questo è secondo herni-svet.cz. Inoltre, la grafica della copertina appare diversa rispetto all'elenco dei rivenditori portoghesi, ha un aspetto meno blando e mostra Shepard. Sembra un po' più completa e ricorda la box art per PC.La descrizione del gioco recita: "la trilogia di ...

