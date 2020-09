(Di lunedì 21 settembre 2020) Ancona, 21 set. (Adnkronos) - Niente voto con indosso la. Unadi Ancona che vive a Porto Recanati, Sara Bazzani, si è vista fermare in undella scuola della città marchigiana perché indossava un simbolo che, a detta di un membro delva un. "Era una semplicedi pizzo nero acquistata ad Ancona", racconta Bazzani ad Adnkronos. "Già prima di entrare alero stata avvicinata da un signore della protezione civile che me ne aveva fornita una bianca che ho rifiutato", prosegue l'sottolineando che anche all'interno delle è stato consigliato di cambiare la...

GHERARDIMAURO1 : RT @TV7Benevento: 'Mascherina nera richiama partito', avvocatessa fermata al seggio... - bisagnino : 'Mascherina nera richiama partito', avvocatessa fermata al seggio - patriziagatto3 : RT @TV7Benevento: 'Mascherina nera richiama partito', avvocatessa fermata al seggio... -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina nera

Ancona, 21 set. (Adnkronos) - Niente voto con indosso la mascherina nera. Una avvocatessa di Ancona che vive a Porto Recanati, Sara Bazzani, si è vista fermare in un seggio della scuola della città ...Nel tempo in cui si vedono rigurgiti di Fascismo ovunque e in innumerevoli e banali gesti quotidiani non dovrebbe stupire più di tanto la curiosa vicenda che si è svolta all’interno di un seggio a Por ...Lady Gaga continua a sorprendere i suoi fan con i look indossati nel nuovo video 911. In questa foto gallery analizziamo nel dettaglio tutti gli outfit sfoggiati dalla pop star di Chromatica, curati d ...