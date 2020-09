Mario Balotelli ha una nuova fidanzata? Tutti gli indizi portano a una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne (Di lunedì 21 settembre 2020) In attesa che trovi una nuova squadra di calcio in cui giocare nella prossima stagione, Mario Balotelli è tornato a far parlare di sé per la sua vita privata. Non sono infatti passati inosservati i commenti molto duri dell’ex calciatore di Inter e Milan in risposta ai voli pindarici di Dayane Mello nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, poi cancellati dallo stesso attaccante. Fin dallo scorso venerdì, c’è chi si è domandato se il fratello di Enock Barwuah non avesse per caso una nuova fidanzata al suo fianco, per giustificare una simile reazione nei confronti della modella brasiliana. Domande che, dopo un paio di giorni, hanno trovato una prima parziale risposta. Mario Balotelli fidanzato con un’ex ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) In attesa che trovi unasquadra di calcio in cui giocare nella prossima stagione,è tornato a far parlare di sé per la sua vita privata. Non sono infatti passati inosservati i commenti molto duri dell’ex calciatore di Inter e Milan in risposta ai voli pindarici di Dayane Mello nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, poi cancellati dallo stesso attaccante. Fin dallo scorso venerdì, c’è chi si è domandato se il fratello di Enock Barwuah non avesse per caso unaal suo fianco, per giustificare una simile reazione nei confronti della modella brasiliana. Domande che, dopo un paio di giorni, hanno trovato una prima parziale risposta.fidanzato con un’ex ...

Hernandez471 : RT @ACMReports: #Memories AC Milan - Bologna ?? Mario Balotelli ???? - allaggapp : RT @ACMReports: #Memories AC Milan - Bologna ?? Mario Balotelli ???? - ErValeVale : @salpaladino Tagliamo la testa al toro prendiamo Mario Balotelli a costo zero che per me è ancora un gran calciatore e finisce la storia - WirPut24 : RT @ACMReports: #Memories AC Milan - Bologna ?? Mario Balotelli ???? - aymanyezz : RT @ACMReports: #Memories AC Milan - Bologna ?? Mario Balotelli ???? -