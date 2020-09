Marica Pellegrinelli ama ancora Eros Ramazzotti ma chiude il capitolo

Leggi su aciclico

(Di lunedì 21 settembre 2020) Certi amori regalano un’emozione per sempre. Lo cantavaqualche tempo e, anche se quel brano era dedicato all’ex moglie Michelle Hunziker, seppure la dedica non fosse mai stata ufficializzata, pare proprio che valga un po’ per tutte le donne del cantante. Parola diche, nonostante l’addio al padre dei suoi figli e una nuova relazione con Charley Vezza, finita e poi risbocciata negli ultimi tempi, non ha mai smesso di amare. «Gli amori non finiscono », ha detto la modella. Che poi ha aggiunto: «Io amo, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma». Insemina, il ...