Marco Carta in ospedale, la sua salute spaventa i fan. Aggiornamenti (Di lunedì 21 settembre 2020) Marco Carta annuncia la ncecessità di dover andare ospedale. I fan restano preoccupati per le sue condizioni di salute. Sono giorni di preoccupazione per Marco Carta ed i suoi fan. Il cantante vincitore dell'edizione numero 11 di Amici, ha messo in allerta tutti i suoi followers su Instagram con un post sul proprio profilo. Con … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

