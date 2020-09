' Marca' | Morata vuole lasciare Atletico | verso Juve

fisco24_info : 'Marca': Morata vuole lasciare Atletico, verso la Juve: Attaccante ha chiesto cessione, si avvicina ritorno in bian… - peakyceltics : @fgarcia1986 @marca Morata a Juve, -

Ultime Notizie dalla rete : Marca Morata

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Alvaro Morata ha chiesto ufficialmente all'Atletico Madrid di essere ceduto, e avrebbe già un accordo con la Juventus. Lo scrive il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca' che ha ...Con l’arrivo di Morata a Torino non c’è più spazio per il francese ... ennesima squadra europea alla quale ha bussato alla porta. Come riporta Marca, l’attaccante vuole nove milioni di euro di ...Edinson Cavani ha voglia di tornare in campo e questi potrebbero essere giorni decisivi per il suo futuro: si è offerto al Real Madrid Sono ore bollenti per il mercato, spagnolo e non solo. Come rivel ...