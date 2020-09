Maratona Mentana, orario e ospiti della puntata di oggi 21 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni, referendum e regionali fanno rima anche con ‘Maratona Mentana’, diventata ormai un marchio di fabbrica del direttore del Tg di La7. Il giornalista, infatti, da anni è protagonista di lunghissime trasmissioni, maratone appunto, durante le quali – attraverso il parere di colleghi e opinionisti – ripercorre la giornata di elezioni. La puntata di oggi lunedì 21 settembre, dedicata al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, le elezioni regionali in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto e le amministrative in 18 comuni capoluogo di provincia, parte alle 14 e 15 fino alle 20. Dopo una pausa si riprende: dalle 20 fino a notte inoltrata Mentana e i suoi ospiti seguiranno i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni, referendum e regionali fanno rima anche con ‘’, diventata ormai un marchio di fabbrica del direttore del Tg di La7. Il giornalista, infatti, da anni è protagonista di lunghissime trasmissioni, maratone appunto, durante le quali – attraverso il parere di colleghi e opinionisti – ripercorre la giornata di elezioni. Ladilunedì 21, dedicata al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, le elezioni regionali in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto e le amministrative in 18 comuni capoluogo di provincia, parte alle 14 e 15 fino alle 20. Dopo una pausa si riprende: dalle 20 fino a notte inoltratae i suoiseguiranno i ...

101AnagrammiZen : @bringbacksardon @paolocelata @alessandrasard1 Maratona di Mentana ---> Madonna, era mattina! #maratonamentana - DomRainaldi : RT @SimoneGiani2: Comunque dalle 15 in poi facciamo lo spoglio in diretta anche nella tv per cui lavoro, sarà un po' tipo Maratona Mentana… - marina_pis : Come si fa a studiare quando c’è la maratona Mentana? - 101AnagrammiZen : @gaiatortora Maratona di Mentana ---> Madonna, era mattina! - lun4storta : Seguo la maratona mentana mentre preparo candele alla menta, anice stellato e lacrime -