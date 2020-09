Maratona Mentana | Alessandra Sardoni scippata in diretta | Stava prima da noi | rissa tra colleghi

HuffPostItalia : 'La Maratona di Mentana è la vera gioia di queste elezioni. Ma senza l'alba c'è meno gusto' - spe1977 : RT @editoreruggeri: Dilemma limitato a noi pensionati o beneficiati “divano di cittadinanza”: 1 Finale Internazionali di Tennis 2 Maratona… - ____Kit_Kat____ : RT @auria_giovanna: Sto aspettando la Maratona Mentana come da piccola aspettavo Babbo Natale. #maratonamentana #Referendum - balenegialle : 30% preciso, eh ma meglio la maratona mentana - giorgio757 : RT @Libero_official: 'Che errore guardare la #MaratonaMentana, manipolazioni e falsità sul voto in #Toscana': l'attacco del leghista Claudi… -

Sarà una lunga diretta la #maratonamentana di oggi (dalle 14.15 alle 20.00 e poi dalle 21.15 in poi) - condotta dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana che seguirà il referendum costituzionale indetto ...In Toscana non è riuscita l’impresa a Susanna Ceccardi, che si è dovuta arrendere ad Eugenio Giani, vincitore delle elezioni regionali con circa il 48% delle preferenze. Il neo governatore in quota Pd ...