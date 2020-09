Manchester City: Gundogan positivo al Coronavirus, è in isolamento (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA - Il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan , 29 anni, è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore sta osservando un periodo di autoisolamento di 10 giorni, ha confermato il club ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA - Il centrocampista delIlkay, 29 anni, è risultatoal. Il giocatore sta osservando un periodo di autodi 10 giorni, ha confermato il club ...

