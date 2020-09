Manchester City, grana Gundogan: positivo al coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) Che il coronavirus sarebbe stato protagonista anche di questa stagione del calcio era prevedibile ma che tanti calciatori venissero colpiti dal Covid-19 è quasi una sorpresa. In casa Manchester City, ecco che il centrocampista Ilkay Gundogan è risultato positivo ai test effettuati dalla società.Manchester City: Gundogan ha contratto il coronaviruscaption id="attachment 927527" align="alignnone" width="655" Gundogan (getty images)/captionIl centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, è risultato positivo al test effettuato per il Covid-19. A darne l'annuncio è la stessa società inglese attraverso un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) Che ilsarebbe stato protagonista anche di questa stagione del calcio era prevedibile ma che tanti calciatori venissero colpiti dal Covid-19 è quasi una sorpresa. In casa, ecco che il centrocampista Ilkayè risultatoai test effettuati dalla società.ha contratto ilcaption id="attachment 927527" align="alignnone" width="655"(getty images)/captionIl centrocampista del, Ilkay, è risultatoal test effettuato per il Covid-19. A darne l'annuncio è la stessa società inglese attraverso un ...

Sport_EN : 'El Chiringuito': Barça and Manchester City strike Eric Garcia deal - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Indiscrezione #LBDV ?? #Napoli, il #City non alza l'offerta per #Koulibaly, il Psg attende per migliorarla e allora #R… - BombeDiVlad : ?? #Indiscrezione #LBDV ?? #Napoli, il #City non alza l'offerta per #Koulibaly, il Psg attende per migliorarla e al… - mubarak_dfon : RT @Sport_EN: 'El Chiringuito': Barça and Manchester City strike Eric Garcia deal - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Manchester City, l'affare Koulibaly non è ancora concluso, l'alternativa è Koundè -