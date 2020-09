Maltempo Sicilia, forti temporali nel Catanese: 47mm a Paternò, 21mm a Catania (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal pomeriggio, forti temporali stanno colpendo la Sicilia orientale, in particolare il Catanese, e ora si estendono verso ovest, fino al Palermitano. Significativi gli accumuli pluviometrici in provincia di Catania, con Paternò come località più colpita. Alle 18:50, segnaliamo: 47mm a Paternò, 21mm a Catania, 14mm a Linguaglossa, 12mm a Bronte, 10mm a Prizzi. Il Maltempo ha abbassato le temperature, che ora si attestano a: +12°C a Linguaglossa, +17°C a Bronte, +18°C a Paternò, +19°C a Catania (dopo una massima di +24°C) e Lentini. Per monitorare il Maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal pomeriggio,stanno colpendo laorientale, in particolare il, e ora si estendono verso ovest, fino al Palermitano. Significativi gli accumuli pluviometrici in provincia di, con Paternò come località più colpita. Alle 18:50, segnaliamo:a Paternò,, 14mm a Linguaglossa, 12mm a Bronte, 10mm a Prizzi. Ilha abbassato le temperature, che ora si attestano a: +12°C a Linguaglossa, +17°C a Bronte, +18°C a Paternò, +19°C a(dopo una massima di +24°C) e Lentini. Per monitorare ilin atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti ...

NewSicilia : ??????????? - Anticiclone africano in #Sicilia, #maltempo e piogge preannunciano l'autunno. #Meteo #Newsicilia - tavano_anna : RT @DPCgov: ???? #allertaARANCIONE, giovedì #17settembre, su settori di Calabria e Sicilia. ???? #allertaGIALLA su parte della Puglia e sulle r… - JackLoScassator : RT @JackLoScassator: @MarcoSanavia1 Va a fuoco il porto di Ancona ed è colpa di Salvini, il maltempo fa danni in Sicilia ed è colpa di Salv… - JackLoScassator : @MarcoSanavia1 Va a fuoco il porto di Ancona ed è colpa di Salvini, il maltempo fa danni in Sicilia ed è colpa di Salvini... - NewSicilia : La #Sicilia può ritenersi fortunata dopo il passaggio di #Udine che sta sconvolgendo la #Grecia. #Maltempo… -