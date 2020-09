Maltempo, nubifragio ai Castelli Romani: straripa un canale vicino Roma, evacuata un villetta (Di lunedì 21 settembre 2020) Un canale è straripato a causa del Maltempo nel comune di Palestrina, vicino Roma, allagando il piano terra di una villetta vicina. In base a quanto riferito dai Vigili del Fuoco, due persone che vivono nell’abitazione sono state allontanare in via precauzionale. Dalle ore 13 circa diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo per un forte temporale ‘bomba d’acqua’ che si è abbattuto sulla zona Castelli Romani e quella circostante Tivoli . Molte le chiamate ricevute dalla aala operativa che ha inviato anche nuclei speciali (Saf e sommozzatori) a supporto dei residenti in seguito alle molteplici richieste di intervento per allagamenti.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Unto a causa delnel comune di Palestrina,, allagando il piano terra di unavicina. In base a quanto riferito dai Vigili del Fuoco, due persone che vivono nell’abitazione sono state allontanare in via precauzionale. Dalle ore 13 circa diverse squadre dei Vigili del Fuoco distanno intervenendo per un forte temporale ‘bomba d’acqua’ che si è abbattuto sulla zonae quella circostante Tivoli . Molte le chiamate ricevute dalla aala operativa che ha inviato anche nuclei speciali (Saf e sommozzatori) a supporto dei residenti in seguito alle molteplici richieste di intervento per allagamenti.L'articolo Meteo Web.

