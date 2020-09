Magi Omceo Roma | “A scuola termoscanner e medico sono fondamentali”

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Il governo fa bene a fidarsi dei cittadini ma, come leggiamo in questi giorni sui giornali, ci sono anche situazioni dove non tutti rispettano le regole: ragazzi a scuola con la febbre o sintomatici e scuole costrette a chiudere. Per evitare che si interrompa l’attivita’ scolastica, e’ importante avere dei termoscanner all’entrata che misurino la febbre e magari anche persone che si rendano conto se lo studente ha altri sintomi. E’ una questione di sicurezza, perche’ se il contagio si diffonde poi non c’e’ altra soluzione che richiudere gli istituti”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, in merito alla decisione del Tar che ha respinto la richiesta del governo di sospendere l’ordinanza del Piemonte che impone alle scuole la verifica della temperatura agli studenti. “In questo momento la sicurezza e’ fondamentale. Purtroppo stiamo assistendo a una risalita dei casi all’interno delle famiglie, che e’ il risultato di cio’ che abbiamo visto quest’estate” ha aggiunto Magi, secondo il quale e’ necessario istituire anche la figura del medico scolastico. “Nella Regione Lazio e’ stato presentato un disegno di legge, so che altre Regioni ci stanno lavorando- ha spiegato- E’ fondamentale avere negli istituti la figura di un medico non soltanto per le necessita’ dell’epidemia, ma anche per fornire un’educazione sanitaria agli studenti. Una persona che non deve dare voti, ma sia di sostegno e di conforto ai ragazzi. Spesso i ragazzi hanno timore a esternare i loro dubbi, ma sapendo che c’e’ un medico, tenuto al segreto professionale, potrebbero avere piu’ facilita’ ad aprirsi”. Infine, sull’arrivo a breve dei test salivari, Magi ha sottolineato: “Se funzionassero sarebbero l’ideale. La cosa importante e’ proprio questa: che siano affidabili”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus. A Madrid istituite zone rosse, tra le proteste Coronavirus, Federfarma: “Per noi rischio carenza vaccino influenzale” VIDEO | “Tutti possiamo essere super eroi contro il virus”, l’Ausl di Modena realizza un corto Il coronavirus diventa un comic book con 118 vignette Coronavirus, tornano a scendere i nuovi casi. Impennata di decessi Coronavirus, Crisanti: “Vergognoso assegnare il G20 della Salute 2021 alla Lombardia”