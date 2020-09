Madre scopre chat erotiche su telefono della figlia adolescente: 6 indagati per pornografia minorile (Di lunedì 21 settembre 2020) Madre scopre chat erotiche su telefono della figlia adolescente. Un’indagine partita dalla denuncia di una donna, che aveva trovato sul telefono della figlia adolescente chat dal contenuto erotico, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone per detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Nell’inchiesta sono coinvolti anche alcuni minorenni. Sei persone sono indagate per detenzione e divulgazione di pornografia minorile, in un’indagine della Procura di Messina partita dalla denuncia di una donna che aveva trovato ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)su. Un’indagine partita dalla denuncia di una donna, che aveva trovato suldal contenuto erotico, ha portato all’iscrizione nel registro deglidi sei persone per detenzione e divulgazione di. Nell’inchiesta sono coinvolti anche alcuni minorenni. Sei persone sono indagate per detenzione e divulgazione di, in un’indagineProcura di Messina partita dalla denuncia di una donna che aveva trovato ...

