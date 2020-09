Lutto nella politica italiana | addio a un punto di riferimento anche culturale

(Di lunedì 21 settembre 2020)nel mondo del giornalismo. Si spegne per sempre l’illustre direttore dell’Unità ed ex deputato della Repubblica, Peppino Caldarola. Il giornalista di origini pugliesi è morto al Policlinico Umberto I di Roma. Eletto a Montecitorio per due legislature tra le fila de L’Ulivo, dopo una lunga carriera Peppino Caldarola muore all’età di 74 anni per malattia. Peppino Caldarola è stato per anni vicedirettore di Rinascita, fondatore e primo direttore di Italiaradio. Dopo lo scioglimento del Pci ha aderito al Partito Democratico della Sinistra e, successivamente, ai Democratici di Sinistra. Dal 1996 al 1998 e dal 1999 al 2000 è stato direttore del quotidiano l’Unità. In seguito alla diffusione della notizia sono stati tanti i messaggi di cordoglio apparsi in rete.. Messaggi intrisi di parole ricche ...

