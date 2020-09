Lunedi 21 Settembre 2020 Sky Cinema HD | Petra - Giorno Da Cani

LegaSalvini : ??I MIGLIORI GOVERNATORI D'ITALIA? SECONDO LA CLASSIFICA DE 'IL SOLE 24 ORE' SONO DELLA LEGA! ??Domenica 20 e lunedì… - LegaSalvini : #IOVOTOLEGA Anche in Liguria, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 scegli il buongover… - LegaSalvini : #OGGIVOTOLEGA ?? ISTRUZIONI DI VOTO IN VALLE D’AOSTA Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 sett… - rus_sansiro : ?? ???? CORRIERE DELLO SPORT (ROMA) PRIMA PAGINA Lunedì 21 settembre 2020 @CorSport #CorSport - rus_sansiro : ?? ???? CORRIERE DELLO SPORT (CAMPANIA) PRIMA PAGINA Lunedì 21 settembre 2020 @CorSport #CorSport -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedi Settembre

Novak Djokovic e Diego Schwartzman si affronteranno nella Finale degli Internazionali d’Italia 2020, il Masters 1000 di tennis che va in scena al Foro Italico di Roma. Lunedì 21 settembre (ore 17.00) ...Parma-Napoli 0-2 (Mertens 63', Insigne 77') Parte con un successo esterno la stagione del Napoli. Al Tardini, nell’anticipo dell’ora di pranzo contro il Parma, la squadra di Gennaro Gattuso ha la megl ...Domenica 20 settembre 2020, dalle 7 alle 23, e lunedì 21, dalle 7 alle 15, seggi aperti in tutta Italia per il Referendum sul taglio dei parlamentari, per l’elezione di presidenti e consigli di sette ...