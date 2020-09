“Lui è Luca, il figlio di Gigi D’Alessio”: Mara Venier lo presenta in tv (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio alla corte di Mara Venier. Il cantautore napoletano è stato ospite di Domenica In il 20 settembre ma anche lui, come la ex, non ha parlato della recente rottura ma ha presentato un nuovo progetto realizzato insieme ad alcuni rapper. L’ingresso in studio è stato infatti festoso e divertente, con Gigi sul palco insieme ai giovanissimi rapper che ne fanno parte. Dopo l’esibizione, la conduttrice ne ha approfittato per conoscerli meglio e tra loro anche uno che per lei non è affatto una faccia nuova: Luca D’Alessio, terzogenito del cantante, che ha come nome d’arte LDA. “Io ti ho visto nascere – ha detto Mara, orgogliosa – Perché lui è Luca ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo Anna Tatangelo,D’Alessio alla corte di. Il cantautore napoletano è stato ospite di Domenica In il 20 settembre ma anche lui, come la ex, non ha parlato della recente rottura ma hato un nuovo progetto realizzato insieme ad alcuni rapper. L’ingresso in studio è stato infatti festoso e divertente, consul palco insieme ai giovanissimi rapper che ne fanno parte. Dopo l’esibizione, la conduttrice ne ha approfittato per conoscerli meglio e tra loro anche uno che per lei non è affatto una faccia nuova:D’Alessio, terzogenito del cantante, che ha come nome d’arte LDA. “Io ti ho visto nascere – ha detto, orgogliosa – Perché lui è...

