"L'orco? Una persona vicina alla mia famiglia". Enrica Boccorti-choc: l'orrore che ha subito (e non aveva mai rivelato) (Di lunedì 21 settembre 2020) Un racconto che lascia senza fiato. Enrica Bonaccorti, una delle donne più amate della televisione, ospite a Storie italiane - il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1- svela per la prima volta di aver subito violenze. La storica conduttrice dice di essere stata vittima di molestie da un familiare quando era una ragazzina. “A me è successo qualcosa di molto simile a quello che racconti, ne avevo 8 di anni, non si riesce a dirlo neanche alla persona più giusta che sarebbe la madre. Anche in quei momenti rimani bloccata, non riesci a fare nulla, sei congelata. E resti congelata anche nella mente”, racconta nel salotto televisivo di Rai Uno. Non ne aveva mai parlato prima. Lo ha fatto oggi dopo aver ascoltato la storia di Giada Vitale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Un racconto che lascia senza fiato.Bonaccorti, una delle donne più amate della televisione, ospite a Storie italiane - il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1- svela per la prima volta di averviolenze. La storica conduttrice dice di essere stata vittima di molestie da un familiare quando era una ragazzina. “A me è successo qualcosa di molto simile a quello che racconti, ne avevo 8 di anni, non si riesce a dirlo neanchepiù giusta che sarebbe la madre. Anche in quei momenti rimani bloccata, non riesci a fare nulla, sei congelata. E resti congelata anche nella mente”, racconta nel salotto televisivo di Rai Uno. Non nemai parlato prima. Lo ha fatto oggi dopo aver ascoltato la storia di Giada Vitale, ...

