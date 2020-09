Londra, si sporge dal finestrino per girare un video e cade: tragedia sfiorata in autostrada (Di lunedì 21 settembre 2020) Una donna è caduta dal finestrino dell’auto sulla M25, autostrada molto trafficata di Londra, nel tentativo di girare un video da pubblicare sui social. Un drammatico incidente si è consumato lungo la M25, autostrada molto trafficata di Londra. Secondo quanto ricostruito dalla polizia britannica, una donna si sarebbe sporta dal finestrino dell’auto ed è finita … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) Una donna è caduta daldell’auto sulla M25,molto trafficata di, nel tentativo diunda pubblicare sui social. Un drammatico incidente si è consumato lungo la M25,molto trafficata di. Secondo quanto ricostruito dalla polizia britannica, una donna si sarebbe sporta daldell’auto ed è finita … L'articolo proviene da YesLife.it.

