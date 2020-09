Lombardia, la commissione d’inchiesta Covid si sblocca dopo 5 mesi di stallo: eletto Girelli (Pd) alla presidenza (Di lunedì 21 settembre 2020) Ci sono voluti quasi cinque mesi di trattative, inframmezzate da rotture e colpi di scena, per sbloccare la commissione d’inchiesta Covid in Lombardia. Che, finalmente, potrà partire e avrà un anno di tempo per accertare eventuali responsabilità politiche (e per proporre soluzioni) nella gestione della pandemia da coronavirus nella regione guidata dal leghista Attilio Fontana. dopo quanto anticipato a fine luglio da ilFattoQuotidiano.it, è stato eletto come presidente Gian Antonio Girelli del Partito democratico, dopo il via libera della Lega. Alle opposizioni, a cui spetta indicare il nome del candidato, infatti, erano necessari i voti dei gruppi di maggioranza. Girelli, già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Ci sono voluti quasi cinquedi trattative, inframmezzate da rotture e colpi di scena, perre lad’inchiestain. Che, finalmente, potrà partire e avrà un anno di tempo per accertare eventuali responsabilità politiche (e per proporre soluzioni) nella gestione della pandemia da coronavirus nella regione guidata dal leghista Attilio Fontana.quanto anticipato a fine luglio da ilFattoQuotidiano.it, è statocome presidente Gian Antoniodel Partito democratico,il via libera della Lega. Alle opposizioni, a cui spetta indicare il nome del candidato, infatti, erano necessari i voti dei gruppi di maggioranza., già ...

La decisione della Commissione: 320 milioni per le piccole e medie imprese, 75 milioni per il turismo e 60 milioni per le scuole Via libera della Commissione Ue alla riassegnazione di oltre 660 milion ...

