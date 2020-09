Lombardia Film Commission, lo 'sfogo-confessione' in una chat di WhatsApp (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 settembre 2020 - "Io in Italia fra i tanti lavori fatti facevo l'amministratore di società, avevo una società che aveva un capannone industriale di 1.300 metri, è stato venduto a una ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 settembre 2020 - "Io in Italia fra i tanti lavori fatti facevo l'amministratore di società, avevo una società che aveva un capannone industriale di 1.300 metri, è stato venduto a una ...

fattoquotidiano : 'THE COMMERCIALISTI' Andrea Manzoni e Alberto di Rubba. Di fattura in fattura con il denaro della Lombardia Film C… - fattoquotidiano : Riciclaggio. Questo il nuovo titolo di reato che irrompe nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission (Lfc) e… - fattoquotidiano : 'MOSSE TONNELLATE DI SOLDI' Uno dei 3 indagati nel caso Lombardia Film Commission e i presunti fondi neri: “Non fat… - giul9801 : RT @Lorellastelle: Manzoni e Di Rubba, i due commercialisti della LEGA, arrestati con l’accusa di peculato e turbativa d’asta, hanno usato… - RoxxyHernandez : RT @ultimenotizie: Una parte degli 800mila euro di soldi pubblici incassati dalla Lombardia Film Commission per l’acquisto della sede di Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Film Lombardia Film Commission, lo 'sfogo-confessione' in una chat di WhatsApp Il Giorno Lombardia Film Commission, lo 'sfogo-confessione' in una chat di WhatsApp

Milano, 21 settembre 2020 - "Io in Italia fra i tanti lavori fatti facevo l'amministratore di società, avevo una società che aveva un capannone industriale di 1.300 metri, è stato venduto a una associ ...

GIOVANNI MALANCHINI E MATTEO SALVINI

I soldi raccolti dal sistema di società riconducibili ad Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, i due commercialisti bergamaschi ai domiciliari per l'inchiesta sulla Lega, sono serviti per pagare anche qu ...

21 set 2020

Faro degli investigatori di Bankitalia su Malanchini, oggi consigliere regionale in Lombardia: «Per tre anni stipendio pagato con fondi sospetti» I soldi raccolti dal sistema di società riconducibili ...

Milano, 21 settembre 2020 - "Io in Italia fra i tanti lavori fatti facevo l'amministratore di società, avevo una società che aveva un capannone industriale di 1.300 metri, è stato venduto a una associ ...I soldi raccolti dal sistema di società riconducibili ad Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, i due commercialisti bergamaschi ai domiciliari per l'inchiesta sulla Lega, sono serviti per pagare anche qu ...Faro degli investigatori di Bankitalia su Malanchini, oggi consigliere regionale in Lombardia: «Per tre anni stipendio pagato con fondi sospetti» I soldi raccolti dal sistema di società riconducibili ...