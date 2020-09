Lockdown all’italiana, Enrico Vanzina risponde alle critiche sul film: “Codardi con profili falsi” (Di lunedì 21 settembre 2020) Lockdown all’italiana, Enrico Vanzina risponde alle critiche sul film: “Codardi con profili falsi” Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il nuovo film di Enrico Vanzina, Lockdown all’italiana, una commedia che prova a strappare un sorriso trattando il periodo della quarantena a causa del Coronavirus. Una scelta che molti utenti sul web hanno ritenuto di cattivo gusto, visto il periodo ancora difficile che il Paese sta vivendo e i tanti morti che da mesi piangiamo. critiche alle quali il regista ha deciso di rispondere: “Queste non sono polemiche su di me, ma sul diritto di esistere della ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020)all’italiana,sul: “Codardi confalsi” Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il nuovodiall’italiana, una commedia che prova a strappare un sorriso trattando il periodo della quarantena a causa del Coronavirus. Una scelta che molti utenti sul web hanno ritenuto di cattivo gusto, visto il periodo ancora difficile che il Paese sta vivendo e i tanti morti che da mesi piangiamo.quali il regista ha deciso dire: “Queste non sono polemiche su di me, ma sul diritto di esistere della ...

Haavara3 : @AndreaInterNews Dal paese dei cinepanettoni che ha fatto il film 'lockdown all'italiana'... - Gugo23 : RT @ilTeoLugarini: “Beh ma tanti altri film hanno trattato temi seri con ironia, lasciate in pace Lockdown all’italiana” - marcomaioli1 : RT @ilTeoLugarini: “Beh ma tanti altri film hanno trattato temi seri con ironia, lasciate in pace Lockdown all’italiana” - SabegloMurgia : RT @Ty_il_nano: Già vi siete indignati Lockdown all'italiana e ancora non hanno fatto i sequel Natale in quarantena e Matrimonio in repar… - VuotoxVuoto : Direttamente dal trailer di 'Lockdown all'italiana': Ezio Greggio: lei di dov'è? Ragazza: Pescara Greggio: Ah, ved… -

