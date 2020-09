Lo spettro del lockdown spaventa i mercati. Milano chiude a -3,8%, tonfo di Wall Street (Di lunedì 21 settembre 2020) Il timore di nuovi blocchi anti-Covid in Europa scatena la tempesta perfetta sulle Borse. Vendite a pioggia sulle banche. Piazza Affari chiude in profondo rosso ma le prime proiezioni sulle elezioni regionali e la vittoria del Sì al referendum non producono scossoni (tranne sullo spread in calo a 139 punti) Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Il timore di nuovi blocchi anti-Covid in Europa scatena la tempesta perfetta sulle Borse. Vendite a pioggia sulle banche. Piazza Affariin profondo rosso ma le prime proiezioni sulle elezioni regionali e la vittoria del Sì al referendum non producono scossoni (tranne sullo spread in calo a 139 punti)

SimoneBellandi1 : Lo spettro che si aggira C'è un popolo del No che nessuno sa rappresentare (di Mattia Feltri) - Alberto89672262 : Considerando i risultati regionali penso che la Lega ha un problema serio e si chiama Salvini che ha si fatto ha al… - MarcoD82 : RT @sole24ore: Lo spettro del #lockdown spaventa le #Borse. #PiazzaAffari perde qualsi il 4%, #WallStreet in profondo rosso @sole24ore http… - sole24ore : Lo spettro del #lockdown spaventa le #Borse. #PiazzaAffari perde qualsi il 4%, #WallStreet in profondo rosso… - J599 : Lo spettro del lockdown spaventa le Borse. Milano -3%, Wall Street in profondo rosso @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : spettro del Borsa: lo spettro del lockdown-bis scatena lunedi' nero, Milano chiude a -3,75% Il Sole 24 ORE Azioni Nikola crollano dopo addio Milton, seduta in calo per Wall Street

I forti cali di oggi sugli indici di Borsa europei si propagano anche a Wall Street, dove i listini principali hanno aperto in forte calo, continuando così una serie ribassista che prosegue da tre set ...

I nanocristalli dorati che raccolgono tutta la luce del sole

Essi sono in grado di assorbire e manipolare lo spettro solare, trasformando una frazione dei fotoni ... Il trasferimento dell’energia tra antenna e convertitore è il un punto chiave del processo.

Digitale terrestre: con i vecchi decoder spariranno Rai e Mediaset

La data fatidica si avvicina: senza un impianto compatibile con il DVB-T2 si rischia di non poter più vedere i canali più amati Il 2022 si avvicina e, con esso, si avvicinano due grandi rivoluzioni: i ...

I forti cali di oggi sugli indici di Borsa europei si propagano anche a Wall Street, dove i listini principali hanno aperto in forte calo, continuando così una serie ribassista che prosegue da tre set ...Essi sono in grado di assorbire e manipolare lo spettro solare, trasformando una frazione dei fotoni ... Il trasferimento dell’energia tra antenna e convertitore è il un punto chiave del processo.La data fatidica si avvicina: senza un impianto compatibile con il DVB-T2 si rischia di non poter più vedere i canali più amati Il 2022 si avvicina e, con esso, si avvicinano due grandi rivoluzioni: i ...