Lo scrutatore ha i sintomi, il seggio chiude per Covid-19: tutti in isolamento (Di lunedì 21 settembre 2020) Qualche linea di febbre e sintomi influenzali hanno impedito a uno degli scrutatori della sezione 69 allestita nella scuola 'Volta' di Taranto di presentarsi al seggio. Sono subito scattate le ... Leggi su today (Di lunedì 21 settembre 2020) Qualche linea di febbre einfluenzali hanno impedito a uno degli scrutatori della sezione 69 allestita nella scuola 'Volta' di Taranto di presentarsi al. Sono subito scattate le ...

arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Taranto Lo scrutatore ha i sintomi, il seggio chiude per Covid-19: tutti in isolamento - Idl3 : RT @Miti_Vigliero: Taranto Lo scrutatore ha i sintomi, il seggio chiude per Covid-19: tutti in isolamento - Miti_Vigliero : Taranto Lo scrutatore ha i sintomi, il seggio chiude per Covid-19: tutti in isolamento - Today_it : Lo scrutatore ha i sintomi, il seggio chiude per Covid-19: tutti in isolamento - fanpage : Regionali in Puglia, a Taranto scrutatore con sintomi da Covid-19: chiuso il seggio -

Ultime Notizie dalla rete : scrutatore sintomi Lo scrutatore ha i sintomi, il seggio chiude per Covid-19: tutti in isolamento Today.it Scrutatore si sente male, è sospetto Covid: chiuso seggio elettorale a Boscoreale

Situazione davvero complicata a Boscoreale, dove un seggio della zona del Piano Napoli è stato chiuso per un sospetto caso di Covid. È stato uno scrutatore in mattinata ad essere colto da malore e sec ...

AVEZZANO, ACCOLTELLA LA MOGLIE E SI GETTA DAL QUINTO PIANO: ECCO LE POSSIBILI CAUSE

AVEZZANO – Potrebbero essere stati la gelosia o altri motivi familiari a far degenerare la lite che intorno alle 11 ha scatenato la violenza del 70enne Vittorio Emi, conosciuto e stimato medico di fam ...

Referendum 2020, oggi i risultati: urne aperte fino alle 15, la diretta

Seggio chiuso a Taranto per un caso sospetto di Covid-19. Uno scrutatore della sezione 69, allestita nella scuola ‘Volta’ di Taranto, ha accusato qualche linea di febbre e sintomi influenzali. Non si ...

Situazione davvero complicata a Boscoreale, dove un seggio della zona del Piano Napoli è stato chiuso per un sospetto caso di Covid. È stato uno scrutatore in mattinata ad essere colto da malore e sec ...AVEZZANO – Potrebbero essere stati la gelosia o altri motivi familiari a far degenerare la lite che intorno alle 11 ha scatenato la violenza del 70enne Vittorio Emi, conosciuto e stimato medico di fam ...Seggio chiuso a Taranto per un caso sospetto di Covid-19. Uno scrutatore della sezione 69, allestita nella scuola ‘Volta’ di Taranto, ha accusato qualche linea di febbre e sintomi influenzali. Non si ...