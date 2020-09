Leyton Orient-Tottenham (EFL Cup, martedì ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 21 settembre 2020) Un derby di Londra si diceva, ma solo perché entrambi i club hanno sede nella metropoli britannica. In realtà è un evento rarissimo, almeno in gare che non siano amichevoli. E’ presumibile che Mourinho faccia diversi cambi visto che in definitiva i suoi Spurs affrontano una squadra di quarta serie. Deve aver giovato a Kane … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 21 settembre 2020) Un derby di Londra si diceva, ma solo perché entrambi i club hanno sede nella metropoli britannica. In realtà è un evento rarissimo, almeno in gare che non siano amichevoli. E’ presumibile che Mourinho faccia diversi cambi visto che in definitiva i suoi Spurs affrontano una squadra di quarta serie. Deve aver giovato a Kane … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Serge Aurier interessa a un club di Mosca e potrebbe trasferirsi in Russia, dopo le voci sul gradimento del Milan. Il Tottenham è disposto a venderlo. Per diverse settimane Serge Aurier è stato indica ...

8 settembre 1888: nasce la First Division, l’antenata della Premier League

Un sabato d’inizio settembre in Inghilterra, dodici squadre, cinque stadi in cinque città per cinque partite (un’altra - la sesta gara - sarebbe stata recuperata più avanti) e 23 reti. È l’8 settembre ...

Parma, la presentazione di Fabio Liverani - Foto

Una settimana esatta dopo l'ufficialità della società, Fabio Liverani è stato presentato nella sala stampa del Tardini dal presidente di Nuovo Inizio Marco Ferrari, dal presidente del Parma Calcio 191 ...

