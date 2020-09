Lewis Hamilton, il suo orologio IWC Schaffhausen ci fa di nuovo schiattare di invidia (Di lunedì 21 settembre 2020) Se esiste un uomo che ci ha abituato alle grandi sorprese durante questo particolare e critico periodo, è l'ex star di copertina dell’edizione inglese di GQ Lewis Hamilton. Oltre a sfoggiare su Instagram un paio di guanti da corsa Virgil Abloh x Mercedes Benz, il campione di Formula 1 ha condiviso sul suo feed principale un'immagine di se stesso vestito con una combinazione di pantaloncini, maglietta e cappello da pescatore in stile anni '60 su cui non possiamo aggiungere commenti, in coppia con un paio di scarpe Dior disegnate da Kim Jones. In realtà l’attenzione si concentra su un dettaglio non certo trascurabile: il pilota indossa uno degli orologi di lusso più emozionanti prodotti negli ultimi 12 mesi dalla nota compagnia svizzera IWC Schaffhausen. Si tratta dell'edizione ultra ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Se esiste un uomo che ci ha abituato alle grandi sorprese durante questo particolare e critico periodo, è l'ex star di copertina dell’edizione inglese di GQ. Oltre a sfoggiare su Instagram un paio di guanti da corsa Virgil Abloh x Mercedes Benz, il campione di Formula 1 ha condiviso sul suo feed principale un'immagine di se stesso vestito con una combinazione di pantaloncini, maglietta e cappello da pescatore in stile anni '60 su cui non possiamo aggiungere commenti, in coppia con un paio di scarpe Dior disegnate da Kim Jones. In realtà l’attenzione si concentra su un dettaglio non certo trascurabile: il pilota indossa uno degli orologi di lusso più emozionanti prodotti negli ultimi 12 mesi dalla nota compagnia svizzera IWC. Si tratta dell'edizione ultra ...

