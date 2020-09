L’eredità di "nonna" Alessandra: vedova e senza figli lascia 1 milione alle parrocchie (Di lunedì 21 settembre 2020) Prima di andarsene ha fatto in modo che i propri beni finissero alle parrocchie delle comunità in cui aveva vissuto: Orzinuovi (Brescia) e Castelleone (Cremona). alle realtà locali la 94enne Alessandra Micheli ha lasciato in dono un’autentica fortuna: circa un milione di euro. La benefattrice è morta nel novembre 2018, ma le pratiche testamentarie e l’effettivo trasferimento dei lasciti si sono conclusi di recente. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. “Quando il notaio ha letto il testamento gli ho chiesto se, per cortesia, poteva ripetere la cifra. Erano proprio 300 mila euro...”. E davanti al notaio, a don Domenico Amidani, parroco di Orzinuovi (Brescia), è quasi mancato il fiato, mentre a don Giambattista ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Prima di andarsene ha fatto in modo che i propri beni finisserodelle comunità in cui aveva vissuto: Orzinuovi (Brescia) e Castelleone (Cremona).realtà locali la 94enneMicheli hato in dono un’autentica fortuna: circa undi euro. La benefattrice è morta nel novembre 2018, ma le pratiche testamentarie e l’effettivo trasferimento dei lasciti si sono conclusi di recente. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. “Quando il notaio ha letto il testamento gli ho chiesto se, per cortesia, poteva ripetere la cifra. Erano proprio 300 mila euro...”. E davanti al notaio, a don Domenico Amidani, parroco di Orzinuovi (Brescia), è quasi mancato il fiato, mentre a don Giambattista ...

