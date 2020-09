L’enigmatico trailer della serie Wandavision

Leggi su wired

(Di lunedì 21 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=FJt4pHxZo0s I fan del Marvel Cinematic Universe lo sanno benissimo: l’androide dai superpoteri Visione è stato ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War, lasciando l’amata Scarlet Witch a vendicare metà dell’umanità scomparsa. È ancora più sorprendente, dunque, vederli ora assieme neldi, la nuovache debutterà entro la fine del 2020 sulla piattaforma streaming Disney+. Dopo mesi di anticipazioni, ipotesi e sparute immagini, ecco che questa prima clip ci immerge finalmente in quelle che saranno le atmosfereproduzione. Il tasso di mistero, però, resta alto, nonostante a riprendere i ruoli dei due protagonisti troviamo ancora una volta Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Come si vede da queste ...