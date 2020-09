Le relazioni difettose – Amori a distanza: «Perché sono nata sotto la stella degli amori complicati?» (Di lunedì 21 settembre 2020) Cara Ester, cosa mi spinge a scriverti in questa mattina di sole? Forse qualche tormento che tengo dentro, tutti quei pensieri che amministro in maniera intelligente (o almeno ci provo) durante la giornata, archiviandoli, ma che si ripresentano puntuali e rumorosi durante la sera. Ma riavvolgiamo il nastro, sono G, 27 anni, qualche storia tragicomica alle spalle. Ad un punto della vita in cui sto costruendomi, dopo tanti anni a battermi per la mia vera passione, a quel punto che ti porta sempre lontano da casa tua. Perché casa tua in fondo sono le esperienze, e sai bene, che è il momento per coglierle. Sto già divagando, torno al cuore. Ti parlerò di distanza sai? Di cuore e di ragione. Ho conosciuto l’amore della mia vita 4 anni fa, durante una delle mie esperienze all’estero, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Cara Ester, cosa mi spinge a scriverti in questa mattina di sole? Forse qualche tormento che tengo dentro, tutti quei pensieri che amministro in maniera intelligente (o almeno ci provo) durante la gior, archiviandoli, ma che si ripresentano puntuali e rumorosi durante la sera. Ma riavvolgiamo il nastro,G, 27 anni, qualche storia tragicomica alle spalle. Ad un punto della vita in cui sto costruendomi, dopo tanti anni a battermi per la mia vera passione, a quel punto che ti porta sempre lontano da casa tua. Perché casa tua in fondole esperienze, e sai bene, che è il momento per coglierle. Sto già divagando, torno al cuore. Ti parlerò disai? Di cuore e di ragione. Ho conosciuto l’amore della mia vita 4 anni fa, durante una delle mie esperienze all’estero, ...

