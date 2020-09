Le Regionali finiscono 3 a 3. Puglia e Toscana al centrosinistra. Il taglio dei parlamentari passa con il 70% (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 19.06 Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il 'Sì' si starebbe affermando con una percentuale vicina al 70 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del Viminale intanto l'affluenza sarebbe leggermente oltre il 52%. Un "risultato storico e straordinario", dice il capo politico di M5s, Vito Crimi, alla luce delle proiezioni sul Referendum, ringraziando chi è andato a votare. Esulta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook: "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Ma esulta anche il Pd con il ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 19.06 Al referendum costituzionale suldeiil 'Sì' si starebbe affermando con una percentuale vicina al 70 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del Viminale intanto l'affluenza sarebbe leggermente oltre il 52%. Un "risultato storico e straordinario", dice il capo politico di M5s, Vito Crimi, alla luce delle proiezioni sul Referendum, ringraziando chi è andato a votare. Esulta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook: "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Ma esulta anche il Pd con il ...

Di sicuro le due regioni erano fortemente contendibili dal centrodestra ... Se continuano ad avere la puzza sotto il naso però finiscono per indebolirsi. Sarebbe anche per i 5 stelle incomprensibile".

Seabin inoltre potrà catturare molti rifiuti comuni che finiscono nei mari come i mozziconi di sigaretta ... Mirata la collaborazione con Regione Lombardia, Provincia di Milano e numerosi Comuni ...

Nubifragio e allagamenti a Rocca di Papa, strade diventano fiumi in piena Nubifragio a Rocca di Papa, comune più alto dei Castelli Romani, pochi chilometri a sud di Roma. Le strade del centro, come mo ...

