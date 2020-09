Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: forte ondata di maltempo nel weekend (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 22 settembre, e nei prossimi giorni, fino a domenica 27: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Domani al Nord: cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sull’Emilia-Romagna centro-occidentale. Centro e Sardegna: molte nubi compatte su regioni tirreniche, Umbria, Sardegna settentrionale e restante appennino con rovesci diffusi e locali temporali, più intensi su alta Toscana ed Umbria settentrionale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro, salvo addensamenti compatti sulle relative aree adriatiche associati a rovesci sparsi nelle ore centrali della ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 22 settembre, e nei prossimi giorni, fino a domenica 27: il bollettino fornito dal Serviziodell’Aeronautica. Domani al Nord: cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale, localmente anche diintensità su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sull’Emilia-Romagna centro-occidentale. Centro e Sardegna: molte nubi compatte su regioni tirreniche, Umbria, Sardegna settentrionale e restante appennino con rovesci diffusi e locali temporali, più intensi su alta Toscana ed Umbria settentrionale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro, salvo addensamenti compatti sulle relative aree adriatiche associati a rovesci sparsi nelle ore centrali della ...

