Le parole di Patti Smith sull'Italia: "Lì la gente mi ama" (Di lunedì 21 settembre 2020) Le dichiarazioni di Patti Smith sull'Italia e sugli italiani raggiungono il web da un'intervista con il The Guardian. L'artista ha speso lusinghiere parole a proposito dell'affetto che l'Italia le dimostra ad ogni visita, spiegando di non essere solita ai viaggi in incognito e di vagare quasi sempre inosservata. L'eccezione a tutto questo è rappresentata dall'Italia, dagli italiani. I fan di Patti Smith sono particolarmente calorosi in Italia al punto che l'artista è costretta a girare con guardie del corpo o accompagnatori vari che possano aiutarla a gestire la gente. "Non viaggio mai in incognito", racconta Patti Smith a proposito della sua modalità di gestione

Ultime Notizie dalla rete : parole Patti Le parole di Patti Smith sull'Italia: "Lì la gente mi ama" OptiMagazine Andreana Patti: "Pronta a dare il mio contributo al centrosinistra e a Marsala"

Alcune settimane fa e nel segno di perseguire l’unità del centro sinistra avevo detto: “ci sarò”. E in un tempo in cui è necessario riempire di senso le parole e di contenuti i progetti, la mia presen ...

Marsala e la sfida del Recovery Fund, scrive Andreana Patti: “Pronta a dare il mio contributo”

Nei giorni scorsi avevamo scritto a proposito dell’urgenza di aprire, anche in queste settimane di campagna elettorale, uno spazio di discussione sul tema del Recovery Fund. Accogliamo dunque con part ...

Fortnite: parole molto dure di Apple contro Epic Games

La battaglia tra Epic Games ed Apple continua ad andare avanti e nessuna delle due aziende sembra realmente in vantaggio. Questa situazione sta portando senza alcun dubbio notevoli vantaggi politici a ...

