Le montagne russe degli influencer durante il Covid

AGI - Il Covid ha avuto un impatto completamente diverso per gli Influncer specializzati in cibo e viaggi. Tra stories, foto e dirette, su Instagram i due settori hanno vissuto sulle montagne russe, con picchi e crolli vertiginosi: se i food influencer tra maggio e agosto 2020 hanno visto un'impennata del proprio engagement con 17,7 milioni di interazioni (+32% rispetto allo stesso periodo del 2019), i travel influencer hanno registrato un andamento completamente inverso, con interazioni ridotte del 15,7%, passando in termini assoluti da 23,5 milioni nel 2019 a poco meno di 20 milioni nel 2020. A rivelarlo è 'Influencer Italia TRAVEL & FOOD, Analisi dell'impatto del Covid19', la nuova ricerca realizzata da Extreme, azienda italiana ...

