Le donne che hanno rivoluzionato l' arte

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) «Volevo essere un’artista ma compresi che il mio genere era un ostacolo per diventarlo».(Judy Chicago)Uscito per l’editore Centauria, “Feminist Art. Lechel’” è un graphic biography sceneggiato da Valentina Grande – che è anche docente di lettere – e Illustrato da Eva Rossetti, una coppia artistica consolidata che ha già lavorato assieme al bel volume “Il mio Saliger”, pubblicato da Beccogiallo nel 2017.Siamo in un momento molto delicato, in cui ci si indigna – giustamente – per l’esclusione (o per la presenza in percentuale risibile) di scrittrici e artiste da festival, rassegne e kermesse di vario tipo. Quante mostre sono dedicate a fotografe, scultrici, pittrici e creatrici a vario ...