Lazio | Muriqi positivo al Coronavirus? Il club non conferma

(Di lunedì 21 settembre 2020) Vedatsarebbe risultatoal: lanonné smentisce. Gli aggiornamenti Vedatsarebbeal. È questa l’indiscrezione lanciata da numerosi media turchi in merito alle condizioni di salute dell’attaccante della. Ilbiancoceleste, però, non ha ancorato né smentito la notizia. Seguiranno aggiornamenti. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus - TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, ecco #Muriqi arrivato a Ciampino ? ?? @RicCaponetti - Orinn16 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus - gazzettaGranata : Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus #TorinoFC #FVCG #SFT - EmmeEmm_ : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Muriqi

Scatta l’allarme in Serie A, la situazione preoccupa in casa Lazio. Positivo al Coronavirus, così sarebbe risultato un calciatore del club biancoceleste. Stando a quel che sono le news riportate diret ...Non inizia dunque nel migliori dei modi la sua nuova avventura in Serie A, che sarebbe comunque asintomatico ed ora in isolamento. Vedat Muriqi positivo al Coronavirus. Secondo quanto raccolto da TMW, ...Stenta a decollare il mercato della Lazio che, dopo il rinvio della partita contro l'Atalanta ... Simone Inzaghi chiede un ulteriore sforzo alla società dopo gli arrivi di Escalante, Reina e Muriqi: ...