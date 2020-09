Lazio, il nuovo attaccante Muriqi positivo al coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) Lazio Muriqi positivo coronavirus – Il nuovo attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, è risultato positivo al coronavirus. La notizia, diffusa nella serata di ieri in Turchia sui social network tramite un tweet del giornalista Siyah Coraplilar: “Vedat Muriqi ha il coronavirus. Gli auguriamo una pronta guarigione”. Il nuovo attaccante biancoceleste nella scorsa settimana era arrivato a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 settembre 2020)– Ildella, Vedat, è risultatoal. La notizia, diffusa nella serata di ieri in Turchia sui social network tramite un tweet del giornalista Siyah Coraplilar: “Vedatha il. Gli auguriamo una pronta guarigione”. Ilbiancoceleste nella scorsa settimana era arrivato a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

