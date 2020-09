Lazio | dalla Turchia sono sicuri | Vedat Muriqi ha il Covid-19

LatinaQTW : La polizia ferroviaria ha promosso un'azione a livello nazionale per il contrasto ai reati commessi all'interno del - sportface2016 : Nessun dubbio dalla Turchia: #Muriqi ha il #Covid_19 - #Lazio - Max_883 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Sono 28 i milioni garantiti dalla #Champions ?? Tanti però sono i mancati ricavi per la #Lazio in questa edizione sfort… - LazioIn : Lazio, dalla Turchia: 'Muriqi ha il Coronavirus' - sportli26181512 : Lazio, dalla Turchia: 'Muriqi positivo al Covid': Nelle ultime ore sta rimbalzando una voce secondo la quale Vedat.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio dalla

L’estate sta pian piano volgendo al termine. In arrivo due giorni all’insegna di piogge, forti temporali anche di breve durata ma di alta intensità, su Latina e provincia. Un’area depressionaria, infa ...Josè Maria Callejon nella giornata di ieri ha visto in tv la partita del Napoli contro il Parma. Azzurri vittoriosi per 2-0. Dopo 7 anni Josè Maria Callejon non era in campo ad aiutare i suoi compagni ...La prima giornata di voto sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari in provincia di Frosinone si è chiusa con un'affluenza alle urne del 34,28%. Un dato non proprio esaltante, se si si ...