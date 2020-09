Lauda Europe del gruppo Ryanair si trasferisce a Malta

Freedomtripita1 : Laudamotion diventa ufficialmente Lauda Europe, con sede a Malta. Come annunciato dalla capogruppo Ryanair lo scors… -

Ultime Notizie dalla rete : Lauda Europe

Teleborsa

Nicolas Baert vince Gara 1 del TCR Europe a Zolder dalla pole position, trionfando per la prima volta con l'Audi di Comtoyou. Non sbaglia nulla (o quasi) Nicolas Baert in Gara 1 del TCR Europe a Zolde ...Bella performance da parte di Nicolas Baert, in pole position nelle qualifiche del TCR Europe a Zolder con l'Audi di Comtoyou Racing. Nicolas Baert si rilancia sul circuito di casa di Zolder, andando ...Ryanair Group chiude la propria base a Düsseldorf, in vista di previsioni di mercato ancora pessimiste anche per la stagione 2021. La decisione si ripercuote in maniera significativa sulla divisione a ...