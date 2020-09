L’Atalanta esulta | “Italia-Olanda al Gewiss Stadium”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 settembre 2020) Stamattina, la Figc ha ufficializzato la sede per la sfida tra Italia edel 14 ottobre: non più al Meazza, come inizialmente previsto, ma alStadium di Bergamo. L’Atalanta ha appena pubblicato una nota, ripresa sui social, per esprimere la sua felicità: “A distanza di 14 anni Bergamo torna ad ospitare la Nazionale. Italia-del 14 ottobre, gara valida per la quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A dell’UEFA Nations League, si giocherà alStadium. È un grande motivo di orgoglio e soddisfazione poter avere a Bergamo gli Azzurri per la terza volta nella storia della città. L’ultimo precedente risale al 15 novembre 2006 quando la Nazionale allenata allora dl bergamasco Roberto Donadoni, affrontò la Turchia in amichevole, ...